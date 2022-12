Santa Barbara, gli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli celebrano la patrona

Oggi 4 dicembre anche l'associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli celebra Santa Barbara, colei che che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità e per questo divenuta patrona dei Vigili del Fuoco. In occasione della festività, l'associazione rinnova l’impegno di aggregazione e di condivisione dei principi di solidarietà, sostegno verso il prossimo e impegno nella collettività.

Gli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli, come avvenuto anche lo scorso 1° dicembre a Villa Petriolo, in occasione dell'annuale festa per la consegna del premio "Vivi la vita con coraggio", intendono valorizzare e mettere in evidenza tutti quei cittadini che con il loro impegno, sia professionale che nel settore del volontariato, si ispirano e rappresentano gli stessi principi.

"E' con questo intento - sottolinea il presidente onorario dell'associazione, ing. Gioacchino Giomi - che ogni anno portiamo all'attenzione della collettività persone e associazioni che si distinguono per il proprio impegno sociale e civile, proprio come abbiamo fatto giovedì scorso assegnando i riconoscimenti al Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli, al giornalista Jacopo Cecconi e alla Robert F. Kennedy Human Rights Italia".

