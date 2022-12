Terzo bancomat fatto esplodere in Toscana nel giro di due giorni

Un altro colpo con l'esplosivo ai danni di un bancomat, il terzo del weekend dopo i casi di Firenze e Montelupo Fiorentino. Stavolta siamo in un'altra provincia, quella di Pisa, dove proprio nella periferia del capoluogo questa notte i soliti ignoti sono fuggiti con svariate migliaia di euro in contanti. Il fatto è accaduto alle 4.30 e stanno indagando i carabinieri, anche grazie all'aiuto delle immagini di videosorveglianza. Lo scoppio ha procurato ingenti danni alla struttura, distruggendo anche una vetrata. Nella stessa zona sempre di notte è stato commesso anche un altro furto ai danni di un negozio di parrucchiera ma non si tratterebbe degli stessi malviventi.