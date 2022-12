Trovato con oltre mille euro, nel fondoschiena nasconde la droga

Arrestato dalla polizia di Pisa un 37enne tunisino irregolare in Italia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli agenti sono giunti in via Dini, dove era stata segnalata un'attività di spaccio fiorente. Il giovane è stato bloccato e dopo la perquisizione sono saltati fuori 1.270 euro in contanti e una dose di hashish. Visto che non lavora, l'uomo è stato trasferito in questura per approfondimenti e lì ha messo in scena una pantomima per evitare la perquisizione personale più approfondita, non volendosi far vedere di sedere dagli agenti. Il motivo era presto detto. Proprio nel retto nascondeva 16 dosi di droga, nello specifico 12 di eroina e 4 di cocaina per un totale di 8 grammi. Avrebbero potuto fruttare 450 euro se rivenduti.

Al termine degli adempimenti procedurali l’ uomo, con a carico condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio ed in tema di stupefacenti, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Questura e domani ci sarà la convalida dell'arresto.