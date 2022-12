Concorso fotografico Crec Piaggio, 144 autori in gara a Pontedera

144 autori e oltre 2mila foto. Sono i numeri del 35esimo concorso fotografico nazionale organizzato dalla sezione fotografica Crec (circolo ricreativo e culturale) Piaggio con il patrocinio del Comune di Pontedera. Ieri la premiazione, alla quale ha preso parte anche l'assessore Mattia Belli.

"Un enorme ringraziamento a tutti i soci, per il lavoro e l'impegno non solo nel promuovere questa bellissima arte, ma soprattutto per raccontare l'evoluzione del territorio e della comunità attraverso stupende immagini", ha detto Belli. Nutrita la partecipazione, sia come adesione, che alla giornata di premiazione, alla quale hanno preso parte anche rappresentanti di Fiaf (Federazione Italiana associazioni fotografiche) e Fiap (la federazione internazionale).

Quattro le sezioni previste: bianco e nero, colore, natura e street photography, con diversi riconoscimenti assegnati. La vincitrice assoluta è risultata Sabrina Garofoli, il miglior toscano Massimo Tommi.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa