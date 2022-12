Fi-Pi-Li, il cantiere e un incidente a Lastra provocano code

Incidente in Fi-Pi-Li all'altezza di Lastra a Signa direzione Firenze quest'oggi. Si registrano code per 5 km e code anche nel tratto successivo a causa dei lavori tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est che hanno causato il restringimento di carreggiata. Tutto ciò si ripercuote anche lungo la Tosco Romagnola a Empoli e sulla ss67 a Lastra a Signa, la viabilità comunale che risente del grande traffico alle ore di punta. A causa del cantiere, l'entrata dello svincolo di Empoli Est è attualmente chiusa in direzione Firenze.