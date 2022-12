I Vigili del Fuoco di Firenze celebrano Santa Barbara: 12mila interventi nel 2022

Celebrazioni al comando di Firenze per Santa Barbara, la patrona dei Vigili del Fuoco. Di seguito il saluto del comandante Gennaro Tornatore, che nei giorni prossimi entrerà in servizio in Molise, e il bilancio del 2022.

"Quest'anno la celebrazione di Santa Barbara coincide con la fine del mio mandato come Comandante di Firenze. Da mercoledì 7 dicembre assumerò l’incarico di Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise.

A S. Barbara si fa il bilancio dell’anno appena passato mettendo in evidenza i numeri degli interventi di soccorso tecnico urgente delle attività di prevenzione e formazione sul territorio che sostanzialmente per il 2022 hanno confermato la crescita rispetto al 2020 e 2021 ma non siamo ancora ai livelli del 2019, segno che ancora non siamo ritornati ai numeri di prima della pandemia".

Ad oggi sono stati circa 12.000 gli interventi di soccorso tecnico urgente, 1.600 le istanze di prevenzione incendi e in ambito di formazione, sono state 600 le unità formate ai sensi del D.Lvo 81/08. "Il Comando in questi tre anni ha subito una profonda trasformazione, sono stati assegnati: 9 funzionari tecnici (3 ingegneri e 6 diplomati), 5 amministrativi, 60 nuove unità operative VVF.

Il parco automezzi è stato rinnovato: 20 nuovi automezzi per il soccorso nuovi 15 automezzi di soccorso ricondizionati 15 automezzi per servizi di istituto (furgoni e autovetture).

Il 2022 è stato un anno importante per I vigili del fuoco di Firenze in quanto si sono concretizzati una serie di progetti:

1) Per il Centenario della caserma di via la Farina, annoverata come edificio pregevole per arte e storia, che si è trasformata nel tempo da stalle per i cavalli in autorimessa per i nostri mezzi, abbiamo organizzato una serie di eventi culminato con la presentazione nel Salone dei Cinquecento di un libro scritto da Andrea Mazzoni sulla storia dei Pompieri fiorentini istituzione, come si evince dagli archivi comunali, che ha avuto inizio nel 1344 con la Guardia del Fuoco. La prima Istituzione Pompieristica in Europa.

2) Abbiamo inoltre ricercato le foto di Archivio di Firenze e dei suoi pompieri prima e vigili del fuoco dopo per realizzare la mostra fotografica che abbiamo allestito e che insieme al libro sono tesori da custodire e trasmettere alle future generazioni.

3) Apertura del Distaccamento di Barberino del Mugello.

4) È in fase di apertura il Distaccamento di S.Casciano che verrà assegnato a breve dal comune.

5) Abbiamo migliorato le condizioni logistiche del distaccamento di Fi Ovest che è diventata di fatto il Centro di Formazione dei VVF della Regione Toscana e dove vengono svolti anche i corsi di ingresso CNVVF (in piccola parte sostituisce la Scuola di formazione di Roma-Capannelle)".

Lodevole Servizio e Croci di Anzianità

A seguire la consegna dei diplomi di Lodevole Servizio al personale collocato in quiescenza :

CR Andrea Buccioni

CR Guido Ciampolini

CR Marco Scalella

VC Fabio Giudici

CR Mauro Mugnaini

SCR Piero Rondoni

OE Antonio Mulas

CR Davide Castellacci

CR Roberto La Porta

Verranno consegnate le Croci di Anzianità al personale che ha maturato quindici anni di servizio:

SVFC Francesco Innocenti

VC Lorenzo Berchielli

VC Dario Esposito

VC Matteo Lapi

VC Francesco Martinucci

VC Salvatore Mongiovì

VC Daniele Puggioni

VC Riccardo Spinelli

VF Fabrizio Manetti

VV Gabriele Batacchi

VV Andrea Mariotti

VV Federico Panichi

VV Filippo Parolai

VV Angelo Pasqui

VV Valter Sigillò

VV Paolo Turchi

VV Samuele Vannetti

Verranno anche consegnate, ai familiari, le medaglie ricordo alla memoria di:

VC Maurizio Baglioni

VC Leonardo Scarpellini