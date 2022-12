Tornano gli Internazionali al crossodromo di Santa Barbara nel 2023

Grande riconoscimento per San Miniato e la sua pista di motocross internazionale Santa Barbara. Nel territorio pisano di San Miniato, in località Ponte a Egola, sarà ospitata una prova degli Internazionali d'Italia 2023 di Motocross, una delle uniche due che si disputeranno in Italia il prossimo anno. L'organizzazione è stata affidata al locale Moto Club Pellicorse presieduto da Giorgio Sardi, gestore del circuito di proprietà del Comune di San Miniato, che si avvarrà della preziosa collaborazione del promotore Off Road Pro Racing.



La Federazione Motociclistica Italiana ha così scelto la zona del Cuoio, famosa anche per i suoi tartufi bianchi e prodotti vinicoli e oleari, per la disputa di questo evento che torna dopo quindici anni sulla storica pista internazionale, teatro in passato di gloriose sfide mondiali.

La manifestazione è in programma al Santa Barbara nel periodo che va dall'11 al 12 febbraio 2023, con l’intero Circus del motocross comprensivo di tutti i piloti ed i team più importanti delle classi MX1 e MX2, per dare vita a 2 giorni di intense gare.

Nel frattempo, è iniziato a San Miniato l’arrivo di piloti di spicco per effettuare le prime sedute di allenamenti e test in vista, appunto, di questo evento, come gli ex iridati del motociclismo Andrea Dovizioso, Alessio “Chicco” Chiodi, Mattia Guadagnini, Alessandro Lupino, ma non sono mancati altri fuoriclasse come Simon Längenfelder, Alberto Forato, Giorgia Blasigh e tanti altri che stanno calcando la pista sanminiatese.

Non è mancata neppure la presenza dell’amministrazione comunale di San Miniato con il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore allo Sport Loredano Arzilli che hanno voluto salutare personalmente i piloti in pista.

Fonte: Moto Club Pellicorse