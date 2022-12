Investe pedone a Scandicci, denunciato 81enne dell'Empolese Valdelsa

La polizia municipale di Scandicci ha denunciato un 81enne residente in un altro comune per omissione di soccorso e lesioni aggravate, a seguito di un incidente con investimento di un pedone avvenuto alle 18 di sabato 3 dicembre 2022 in via Pisana, nei pressi dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via della Pieve, in cui è rimasto ferito un cittadino di Scandicci di 71 anni.

Il Comando di Polizia Municipale di Scandicci ha condotto le indagini a partire dalle testimonianze di alcuni cittadini e con l’utilizzo delle immagini delle videocamere del sistema di controllo della viabilità comunale, in collaborazione con la Polizia locale Empolese Valdelsa.