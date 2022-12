Kiss al Lucca Summer Festival per i 50 anni di attività

Comincia a essere svelato il cartellone di concerti in programma per il Lucca Summer Festival 2023. Il grande nome rivelato oggi è quello dei Kiss, leggendaria band statunitense capitanata da Gene Simmons. Nel 2023 festeggeranno il loro 50esimo anno di attività e per farlo dedicheranno un concerto in piazza Napoleone a Lucca. La data è quella del 29 giugno del prossimo anno. La prevendita, riservata agli iscritti della newsletter D'Alessandro e Galli, sarà disponibile dalle 10 di lunedì 12 dicembre. L'indomani, alla stessa ora, ci sarà la vendita generale su Ticketone. Negli scorsi giorni erano stati annunciati anche i Blur come ospiti d'eccezione il 22 luglio.