La leggenda Tebaldi Montespertoli ricorda il grande soprano

In occasione del Centenario della nascita della più grande cantante lirica italiana, un mito anche nella storia di tutto il Melodramma, il Comune di Montespertoli in collaborazione con la scrittrice Anna Maria Gasparri Rossotto (autrice di due volumi sulla cantante), intende ricordare il soprano Renata Tebaldi e i suoi straordinari successi, nazionali e internazionali, ottenuti nel corso dell'ultratrentennale carriera.

Al Centro Culturale "Le Corti", sabato 10 dicembre, sarà proiettato un docufilm realizzato dalla scrittrice, Anna Maria Gasparri Rossotto, che lo presenterà personalmente.

“Sono stata amica di Renata Tebaldi per quasi cinquant'anni, e in questo lungo percorso di frequentazione ho avuto modo di ricevere le sue più intime confidenze e quindi di conoscerla profondamente. Per questo non è stato difficile raccontare, in parole e immagini, l'immensa Artista e la Donna straordinaria che è stata e che ha portato trionfalmente l'immagine dell'Italia nel mondo. Montespertoli è venuta numerose volte: amava queste colline, la serenità del paesaggio, il “dolce idioma” toscano e la simpatica arguzia della gente. In particolare, partecipò a una S.Messa in memoria dei suoi genitori nella Chiesa di S.Andrea ; nel 1984 presenziò una recita in suo onore al Teatro Aurora; nel 1982 isitò la Mostra del Chianti, ricevuta dal Sindaco Nigi in Municipio, dove firmò il libro dei visitatori illustri. Invito quindi tutti voi che l'avete incontrata con me qui, a Montespertoli, e tutti coloro che l'hanno conosciuta nella gloria del Suo canto, a incontrarla di nuovo e a ricordarla” spiega la scrittrice Anna Maria Gasparri Rossotto.

“Renata Tebadi è stata una delle più affascinanti voci soprano degli ultimi cento anni e siamo molto orgogliosi di poter vedere il documentario della sua vita sotto la regia della nostra concittadina Anna Maria Gasparri Rossotto proiettato al Centro Culturale “Le Corti” aggiunge l’Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Il docufilm "La leggenda Tebaldi" sarà proiettato alle ore 17 nell'Auditorium del centro, non è necessaria la prenotazione.

Breve biografia: Renata Ersilia Clotilde Tebaldi (Pesaro, 1º febbraio 1922 – Città di San Marino, 19 dicembre 2004), una delle più affascinanti voci di soprano degli ultimi cento anni, protagonista della stagione d'oro di rinascita del bel canto nel secondo dopoguerra. Dotata di una bellezza vocale proropente, limpida e purissima, è rimasta ineguagliata per splendore vocale, dolcezza della linea espressiva e del porgere, nonché per l'adamantina intonazione.

Nella sua carriera Renata Tebaldi ha collaborato con oltre 70 direttori d'orchestra (tra i più noti, figurano autentici giganti della musica come De Sabata, Giulini, Toscanini, Solti, Karajan) ed è considerata una delle cantanti liriche più amate di tutti i tempi, acclamata in particolare come interprete di Verdi e Puccini.

