È temporaneamente chiuso il tratto, in direzione nord, lungo la SS719 “Prato Pistoia” al km 6,900, in provincia di Pistoia, a causa di un allagamento. Le deviazioni vengono segnalate in loco.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.