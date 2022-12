A Montaione è nata Giulia, figlia del vice sindaco Luca Belcari

Fiocco rosa sul municipio di Montaione. È nata Giulia, figlia del vice sindaco Luca Belcari e della compagna mamma Luisa Bettini, oltre che fratello del piccolo Diego. A fare le congratulazioni è stato anche il sindaco Paolo Pomponi: "Fortunatamente la vita regala anche bellissime emozioni e gioie che coinvolgono una piccola comunità come la nostra. Una delle gioie più belle è la nascita di una nuova concittadina (o di un nuovo concittadino), ed è questo il caso dell’arrivo fra noi di Giulia. Una gioia immensa per mamma Luisa e per babbo Luca; ma anche una gioia immensa per Diego, per i nonni, per i familiari, e per la nostra “famiglia comunale”, amministratori e dipendenti, molti dei quali anche cari amici dei genitori. Per me personalmente è una bellissima emozione, perché il mio rapporto con Luca è uno di quelli speciali, maturato in anni di collaborazione quotidiana per le attività comunali, ma soprattutto evoluto in un rapporto di grande amicizia e grande affetto. Da 8 anni e mezzo Luca è per me non solo il mio più grande collaboratore, ma è come un fratello minore (purtroppo per me abbastanza minore) e per questo mi sento partecipe dell’emozione e della felicità per l’arrivo di Giulia. Benvenuta fra noi, una montaionese docg!"