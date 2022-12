Per tre giorni a Peccioli i libri si pagano la metà e se volete ci sono Pif, Paolo Bonolis e Francesco Costa

A Peccioli, dall’8 all’11 dicembre, è in programma la terza edizione di “A Natale libri per te”, un’iniziativa pensata dalla Fondazione Peccioliper e dal Comune di Peccioli con una doppia finalità: quella di incentivare la lettura e al tempo stesso sostenere le librerie del territorio, in linea con il riconoscimento ricevuto di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 e 2022-2023, unico Comune nella Provincia di Pisa, tra i paesi sotto i 5.000 abitanti.

Dall’8 al 11 dicembre verrà allestito un temporary store con 11 librerie di zona e la casa editrice Tagete Edizioni, dove i cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%, e i non residenti potranno usufruire di un sostegno pari al 25%.

Orari di apertura del temporary store:

Giovedì 8, sabato 10 e domenica 11 dicembre: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Venerdì 9 dicembre: dalle 15 alle 19

Gli eventi in collaborazione con Il Post: da Paolo Bonolis a Pif, fino a Francesco Costa e Daria Bignardi

Confermato anche il ciclo di presentazioni a cura di Luca Sofri. Dopo il successo della scorsa edizione e le bellissime e numerose iniziative che hanno visto la Fondazione Peccioliper collaborare con il direttore del Post, da Pensavo Peccioli a Cosa Sarà, ai workshop di giornalismo estivi, anche quest’anno l’iniziativa sarà arricchita da un intenso programma, che si aprirà giovedì 8 dicembre con un incontro pensato per i giovani lettori con Paolo Roversi.

Proseguirà con Pif e si concluderà con la conversazione tra Sofri e Francesco Costa, vicedirettore del Post, a proposito del suo ultimo libro California (Mondadori).

Venerdì 9 protagonisti saranno il senatore Ivan Scalfarotto, membro della Commissione Giustizia del Senato e a seguire Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e di Green Pea. A conclusione della serata il concerto al buio di Cesare Picco al Cinema Passerotti dal titolo Dreams are made of this.

Sabato 10 gli appuntamenti iniziano con la rassegna mattutina che Luca Sofri condurrà con Concita De Gregorio, per poi proseguire con la stessa che presenterà il suo ultimo libro in forma teatrale. Il pomeriggio inizia con l’attesissima Michela Murgia e il suo Catechismo femminista, per poi proseguire con un incontro sul nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post, con la direttrice del carcere di Bologna Rosa Alba Casella e Ivan Scalfarotto;

Paolo Bonolis concluderà la giornata di sabato con la presentazione del suo ultimo romanzo. Come da tradizione la domenica mattina si apre con la rassegna stampa di Luca Sofri in compagnia di Matteo Bordone, il programma prevede poi Erling Kagge, Matteo Caccia responsabile dei podcast del Post, e si concluderà con Daria Bignardi che presenterà Libri che mi hanno rovinato la vita.

Tutte le presentazioni si svolgeranno nella caffetteria “Gelso d’Oro” di Palazzo Senza Tempo

Ingresso libero senza prenotazione

Giovedì 8 dicembre ore 15

Paolo Roversi

Elementare, Ricky

Incontro con i giovani lettori dedicato al giallo

Giovedì 8 dicembre ore 17

Pif

La disperata ricerca d’amore di un povero idiota (Feltrinelli)

con Giacomo Papi

Giovedì 8 dicembre ore 18.30

Francesco Costa

California (Mondadori)

con Luca Sofri

Venerdì 9 dicembre ore 17

Ivan Scalfarotto

La versione di Ivan (La Nave di Teseo)

con Luca Sofri

Venerdì 9 dicembre ore 18.30

Oscar Farinetti

E’ nata prima la gallina… forse (Slow Food editore)

con Luca Sofri

Venerdì 9 dicembre ore 21

Cesare Picco

piano, keyboards, electronics

Dreams are made of this

Viaggio nei suoni della notte

Sabato 10 dicembre ore 10.30

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Luca Sofri e Concita De Gregorio

Sabato 10 dicembre ore 12

Concita De Gregorio

Un’ultima cosa (Feltrinelli)

Sabato 10 dicembre ore 15

Michela Murgia

God save the queer. Catechismo femminista (Einaudi)

con Luca Sofri

Sabato 10 dicembre ore 16.30

Cose spiegate bene

E giustizia per tutti (Iperborea)

Con Rosa Alba Casella, Ivan Scalfarotto e Luca Sofri

Sabato 10 dicembre ore 18

Paolo Bonolis

Notte fonda (Rizzoli)

Con Alessandra Tedesco

Domenica 11 dicembre ore 10.30

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

Con Luca Sofri e Matteo Bordone

Domenica 11 dicembre ore 12

Erling Kagge

con Matteo Bordone

in collaborazione con Più libri più liberi

Domenica 11 dicembre ore 15

Matteo Caccia

Voci che sono la mia (Il Saggiatore)

In dialogo con Luca Sofri

Domenica 11 dicembre ore 17

Daria Bignardi

Libri che mi hanno rovinato la vita (Einaudi)

In dialogo con Luca Sofri