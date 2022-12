La nuova tariffa corrispettiva di Alia, come funziona e dove informarsi

Dal 1° di gennaio 2023 entrerà in vigore la cosiddetta Tariffa Corrispettiva, che sostituirà la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti, e che principalmente cambia il principio per cui paghiamo i rifiuti: non più in base alla grandezza delle case che abitiamo, ma in base alla quantità di rifiuti che produciamo.

Se prima, infatti, il calcolo avveniva sul solo indifferenziato, adesso verranno misurati anche i conferimenti degli altri rifiuti.v

I Comuni coinvolti nella nuova operazione saranno Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci.

Per fare questo, Alia doterà gli utenti di alcuni tag da applicare sui vecchi contenitori, tag che Alia provvederà a inviare nelle abitazioni e che gli stessi utenti dovranno applicare sui mastelli per poter aderire al nuovo corso, ed eventualmente usufruire delle agevolazioni tariffarie dovute ai "comportamenti virtuosi".

In teoria infatti, la nuova modalità di conferimento dei rifiuti dovrebbe premiare chi differenzia maggiormente e meglio.

Proprio per rodare questo nuovo meccanismo, Alia si è fissata come obiettivo i primi tre mesi del 2023, periodo entro il quale il nuovo metodo dovrà essere valutato.

Per i cittadini non cambia niente: stesso calendario di raccolta, stessi criteri di conferimento per i vari materiali. I sacchi per il conferimento del "multimateriale" (plastica, alluminio, tetrapak, eccetera) verranno consegnati agli utenti già dotati di tag.

Per questa operazione, Alia ha predisposto un sistema informativo che raggiungerà tutti gli utenti tramite sms, email, PEC o lettera a domicilio, e tramite una rete di "Info Point" dislocata sul territorio, per i quali è possibile prendere appuntamento tramite l'applicazione Aliapp. Tutto è spiegato sul sito di Alia, nelle sezioni dedicate.

Un sistema che dovrebbe premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini in merito al conferimento dei rifiuti e per il quale potremo dare un primo giudizio alla fine del primo trimestre del nuovo anno.