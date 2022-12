I ringraziamenti della Pubblica Assistenza per i volontari del progetto Aquateam

"La giornata internazionale dedicata al volontariato si apre per noi della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno con un enorme grazie. Grazie a tutti i nostri volontari che ogni giorno sono impegnati nelle tante attività di assistenza e sostegno alla popolazione. Grazie di cuore per quello che fate!"

Con queste parole il presidente Marco Remorini vuole ricordare il lavoro quotidiano di chi si impegna con generosità nell'Associazione, con un riferimento particolare ai volontari che operano nel progetto Aquateam Santa Croce.

Si tratta di un progetto nato alla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno insieme al centro Acqua Viva di San Romano, dedicato a ragazzi con disabilità e alle loro famiglie.

Sette istruttori volontari coordinati da Ilaria Brotini hanno ricevuto una formazione specifica e si sono così messi a disposizione di venti famiglie per fare acquaticità ai loro ragazzi speciali. Insieme, in un clima di familiare serenità, atleti e istruttori coltivano socialità, relazione e abilità fisiche, con splendidi risultati.

I corsi erano stati sospesi a causa di difficoltà legate alla pandemia da covid, ma da ottobre sono finalmente ripresi e si svolgono ogni sabato mattina presso la piscina intercomunale Santa Croce–Fucecchio, per il cui utilizzo viene ringraziata l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno che da sempre ha sostenuto questo progetto.

Un grazie di cuore agli atleti e alle loro famiglie per la disponibilità e la fiducia che regalano all'associazione ogni volta e ai volontari per la cura con cui si dedicano a questo bellissimo compito.

Fonte: Ufficio Stampa