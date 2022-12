Scuola dell’Olio di Vinci, al via le iscrizioni per formare giovani tecnici

I professionisti dell'olio nascono a Vinci. Partono da oggi, 5 dicembre, le iscrizioni alla Scuola dell'olio e dell'olivicoltura di Vinci, che si svolgerà da marzo del prossimo anno nel fine settimana a cadenza quindicinale. Un appuntamento che vuole formare giovani tecnici per l'olivicoltura e l'elaiotecnica, con priorità per i residenti nei Comuni di Vinci, Montalbano e nei Comuni dell'Unione dell'Empolese Valdelsa.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Vinci, in collaborazione con il Comune e appunto vuole essere una modalità per valorizzare una professione dove c'è molta domanda, viste le tante aziende presenti nell'area. Imprese che hanno bisogno di professionalità per poter crescere.

Le lezioni saranno tenute da docenti del dipartimento di Scienze agrarie dell'Università di Pisa, dell'Università di Perugia e del Consorzio Igp Toscana. Il 28 febbraio è il termine ultimo per le iscrizioni mentre le lezioni partiranno a marzo 2023, per poi concludersi ad ottobre dello stesso anno.

Le iscrizioni possono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Vinci o all'indirizzo pec comune.vinci@postacert.toscana.it: il costo è di 250 euro.

"Si tratta - dice l’assessore allo Sviluppo economico Paolo Frese - di una iniziativa molto importante, dedicata in particolare ai giovani, che vogliono specializzarsi in un mestiere bello e che rende onore a questa terra. La Scuola dell'olio e dell'olivicoltura di Vinci è una eccellenza, grazie anche a lezioni di spessore che vengono tenute per formare i giovani talenti: su questo voglio ringraziare Università di Pisa, Università di Perugia e il Consorzio Igp Toscana per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa