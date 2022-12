Ve.Car festeggia 40 anni di attività e premia con 300 euro a testa tutti i dipendenti

0

Si è tenuto a Villa Sonnino (San Miniato) il Meeting pre-natalizio di Ve.Car, azienda leader nella vendita e nel noleggio di carrelli elevatori. Hanno presenziato la dirigenza e i lavoratori delle sedi di San Miniato, Santa Croce sull'Arno e Porcari.

All'evento hanno preso la parola la presidente Claudia Catastini, la vice e direttore finanziario Stefania Catastini, il direttore commerciale e socio Filippo Andreanini e il direttore tecnico e socio Massimo Esposito.

Durante la serata sono state ripercorse le tappe che hanno portato a oggi, 40esimo anniversario dell'azienda.

Partendo dalla data storica del 2019 quando viene effettuata la fusione tra le tre aziende, i due service e l'azienda commerciale fino alle difficoltà del 2020 con la pandemia e i ringraziamenti ai dipendenti e collaboratori per affrontare questo periodo estremamente complesso.

Il 2021 è stato l'anno della ripresa, il fatturato ritorna ai livelli pre-Covid, vengono venuti 287 carrelli elevatori nuovi. Purtroppo, dal punto di vista umano, il titolare Silvano Catastini per motivi personali deve cedere il controllo dell'azienda. Il meeting è dedicato a lui e a tutti i collaboratori che hanno dovuto fare a meno della sua presenza.

Nel 2022, tra guerra e crisi, le decisioni intraprese nell'anno precedente e la disponibilità di una grande flotta di mezzi in pronta consegna permettono di evitare buchi di fatturato e chiusure aziendali.

Il fatturato arriva a 14 milioni di euro in costante crescita, frenata solo dal primo anno di pandemia.

Ma proprio in vista di queste difficoltà, come il caro bollette che imperversa da quest'anno, la Ve.Car ha deciso di investire per i propri dipendenti una cifra quantificata in 300 euro a testa per ringraziare della passione messa nel proprio lavoro.

Ve.car è concessionaria ufficiale di carrelli elevatori del marchio Linde e, oltre alla vendita, offre noleggi a breve e lungo termine di carrelli elevatori nelle province di Firenze (zona Ovest), Pisa (zona del cuoio), Lucca, Pistoia e Prato, oltre all'assistenza tecnica e alle riparazioni, garantendo professionalità e competenza. Ad oggi Ve.car lavora con industrie leader del settore cartario, conciario, alimentare, vivaismo, filati e importanti cooperative di servizi.