Cento presepi a Cerreto Guidi, l'inaugurazione per l'Immacolata

Tutto è pronto a Cerreto Guidi per l’undicesima edizione della Via dei Presepi che si svolgerà nelle vie del centro storico. La Via dei Presepi, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio.

Questa edizione conferma lo stretto rapporto di collaborazione con Terre di Presepi, mentre la funzione centrale assunta dai presepi a Cerreto Guidi, è ribadita dallo sviluppo avuto in questi mesi dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi presieduta dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“La Via dei Presepi è pronta anche quest’anno a suscitare l’ammirazione di quanti verranno a visitarla - dichiara Simona Rossetti - tutto questo si deve all’impegno e alla passione di tante associazioni e di singoli cittadini che da mesi lavorano per questo obiettivo. La Via dei Presepi oltre a lanciare un bel messaggio di gioia e di bellezza, contribuisce a far conoscere il nome di Cerreto Guidi entrando ogni anno in contatto con numerose realtà presepiali toscane e non”.

Sono circa 100 i presepi che allestiti nel centro storico di Cerreto Guidi dove la manifestazione si svolgerà dall’8 dicembre al 15 gennaio prossimi.

Pressoché impossibile un elenco di tutte le meraviglie che i presepisti hanno preparato per l’occasione. Di sicuro i tanti presepi esposti sono la conseguenza di un lavoro intenso ed appassionato che anche quest’anno i numerosi visitatori in arrivo dall’Italia e dall’estero, non mancheranno di apprezzare.

All’interno della XI edizione della Via dei Presepi sono poi numerose le iniziative collaterali. Nel lungo elenco degli appuntamenti il Ludobus che, a cura dell’Avis, è in programma l’8 dicembre che è anche il giorno del “Presepe di Francesco: l’origine del presepe e i suoi significati”, una produzione I Girasogni, riproposta poi Sabato 17 Dicembre. Da non perdere il 16 dicembre in Biblioteca “L’uomo che sognava gli struzzi”, un monologo teatrale di Bepi Vigna, con Fabrizio Passerotti. Non mancheranno nei giorni precedenti il Natale, i Canti natalizi e le letture sul Natale, per non tacere del Presepe vivente.

Nel programma, spicca, fra l’altro, presso la Villa Medicea, una bellissima mostra di Massimo Tosi “Cerreto medicea e il suo territorio”, mentre Domenica 11 il programma sarà particolarmente nutrito con “Cerreto Dolce Borgo saluta la Via dei Presepi”, la “Caccia ai Sassi Sorriso natalizi”e il concerto di chitarra classica “A Guitar Christmas” con Mirco Dimitrio. Torna inoltre la festa del cioccolato artigianale Cerreto Ciok che a cura della Pro Loco e dell’Associazione CCN Buontalenti si terrà il 6, il 7 e l’8 gennaio.

L’inaugurazione della Via dei Presepi si terrà Giovedì 8 dicembre alle ore 16,00 in Piazza Vittorio Emanuele II alla presenza del Sindaco Simona Rossetti. La premiazione dei presepi si terrà invece domenica 8 gennaio 2023.

XI Via dei Presepi

8 dicembre 2022- 15 gennaio 2023

Ingresso gratuito .

Per le visite guidate e le gite è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico comunale (0571 55671; info@prolococerretoguidi.it), o presso l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune (0571 906225).

Per il Presepe all’Uncinetto –Gessica Mancini (377.1897975).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa