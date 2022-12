Cavalcavia a Pisa chiuso al traffico: "Rampa disallineata"

Il cavalcavia di Sant'Ermete, che collega l'omonimo quartiere pisano con quello di San Marco alla periferia sud est di Pisa, è stato chiuso precauzionalmente al traffico e al passaggio pedonale dopo un sopralluogo la scorsa notte dei vigili del fuoco.

Lo rendono noto gli stessi vigili del fuoco precisando che non "si registrano danni a persone e, di fatto, non vi è stata attività di soccorso. È stato rilevato che una delle rampe di accesso al ponte è leggermente disallineata e, per questa ragione, è stato segnalato il problema agli enti preposti. Al momento - concludono - la gestione dovrebbe essere del Comune di Pisa che starà verificando lo stato di manutenzione".