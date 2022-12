Esplosione in un casolare di Cortona, ferita donna incinta

Una donna in stato di gravidanza di 37 anni è rimasta coinvolta nell'esplosione in un casolare a La Fratta di Cortona, in via di Burcinella, a causa di una bombola del gas malfunzionante. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. I danni materiali al casolare sarebbero ingenti. La ferita avrebbe riportato ustioni alle gambe e dopo il trasferimento al pronto soccorso di Cortona, è finita poi nell'ospedale di Arezzo. Nella casa vivono tre persone, non è chiaro se altri siano rimasti travolti dallo scoppio. La donna non si trovava nella stessa stanza in cui è avvenuto lo scoppio.