Forti piogge nel Grossetano, persone bloccate nelle auto

Continua a piovere in Toscana e questa sera le forti precipitazioni hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nel Grossetano. Sul posto, a Castiglione della Pescaia, stanno intervenendo tre squadre, per alcune esondazioni di fossi e soccorso a persone rimaste bloccate nelle auto. Alcuni tratti di strada sono stati chiusi alla circolazione, in attesa che l'acqua possa defluire.

Al momento la pioggia ha smesso di cadere su Grosseto, mentre prosegue fino alle ore 12 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico emesso oggi dalla Sala di Protezione Civile regionale così come nei giorni scorsi.