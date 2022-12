Investì e trascinò per un chilometro un pedone: chiesti 14 anni per omicidio colposo

Omicidio volontario e 14 anni di condanna. È questo quanto richiesto dall'accusa contro l'automobilista che investì e trascinò per oltre un chilometro El Baroudi El Alami, il 7 dicembre 2020. L'uomo morì l'11 dicembre per le ferite riportate. L'investimento avvenne in zona Indicatore, a Campi Bisenzio

Respinta la difesa degli avvocati del conducente, Pierguido Sarzani, secondo cui l'uomo si spaventò perché temeva di essere aggredito da due pedoni, la vittima e un'altra persona. I difensori avevano chiesto l'assoluzione o la derubricazione del reato da omicidio volontario a omicidio colposo, affermando che la vittima e l'altra persona avessero assunto droga e alcol, tentando di aggredire l'imputato.

Secondo la ricostruzione Sarzani, alla guida di un furgone in via XIII Martiri in direzione Poggio a Caiano, avrebbe visto i due pedoni sulle strisce e si sarebbe fermato. Questi avrebbero fatto cenno all'uomo di rallentare alzando le braccia. Poi, secondo la ricostruzione fatta, avrebbe accelerato improvvisamente uccidendo uno dei due. La sentenza è attesa all'udienza del prossimo 13 dicembre.