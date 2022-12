Muore a 40 anni nel giaciglio di fortuna sotto il Viadotto all'Indiano

Dramma della povertà, una scelta di vita in mezzo alla strada nonostante l'aiuto più volte offerto da parte delle associazioni di volontariato. Una 40enne italiana è stata trovata senza vita nei pressi della sua tenda sotto il ponte del Viadotto all'Indiano, come riportato dal quotidiano Il Tirreno. Un giaciglio con molta sporcizia e degrado, siringhe e alcol abbandonati. La donna era anche malata da tempo e aveva necessità di una terapia che per anni aveva fatto, prima di lasciarsi andare recentemente. Il compagno, coetaneo senegalese, ha chiamato i soccorsi al mattino di domenica scorsa quando l'ha trovata senza vita. Non è stata effettuata l'autopsia in base alla cartella clinica. Adesso sono in corso gli accertamenti per rintracciare i familiari per la restituzione della salma.