Nuovo mezzo per disabili inaugurato dalla Croce d'Oro di Limite

Domenica 4 dicembre, durante la manifestazione Natale sul Lungarno, la Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno ha inaugurato un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. Si tratta di un mezzo di ultima generazione, a 5 posti, con una pedana per il trasporto di persone in carrozzina e con la possibilità per un accompagnatore di sedersi accanto al trasportato alla sua stessa altezza.

Il mezzo è stato finanziato in parte dalla Fondazione CR Firenze, tramite un bando al quale l’associazione ha partecipato. All’inaugurazione era infatti presente un rappresentante della Fondazione.

Presente anche il sindaco Alessandro Giunti e il parroco di Limite sull’Arno, insieme a tantissime persone che hanno voluto partecipare a tale evento, complice anche il clima mite ed il cielo senza pioggia.

Questo mezzo va ad arricchire il parco mezzi della Pubblica Assistenza, che al momento conta, oltre a quello inaugurato domenica, altri 4 mezzi per il trasporto delle persone con disabilità, due pulmini da 9 posti anch’essi attrezzati, 4 ambulanze e tre automobili per un totale di 14 mezzi.

Per il presidente Stefano Giuntini, anche lui ovviamente presente all’inaugurazione, si tratta delle ventiseiesima inaugurazione da quando è diventato presidente nel 1999. Praticamente più di una inaugurazione all’anno per l’associazione negli ultimi 23 anni.

Fonte: Pubblica assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno