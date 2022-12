Il plastico del nuovo teatro di Empoli in mostra in 7 appuntamenti

In tour per presentarsi alla cittadinanza, grazie all'impegno e alla collaborazione delle associazioni locali. A partire, nei prossimi giorni, sarà il plastico del Parco Culturale di Empoli nel quale si inserisce il nuovo teatro comunale il Ferruccio: la struttura racconta il progetto, finanziato per 9 milioni di euro con fondi PNRR - missione M5C2 – Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piani Urbani Integrati, che prenderà vita nella zona di piazza Guido Guerra e del Palazzo delle Esposizioni, dando un nuovo aspetto all'intera area, anche sotto il profilo urbanistico e della viabilità.

L’obiettivo è offrire alle porte del centro storico della città nuovi servizi culturali, sociali e inclusivi, con il conseguente miglioramento della qualità del decoro urbano e ambientale, secondo importanti criteri di risparmio energetico e di tutela dell'ambiente.

Tornando al "Tour del teatro in città", questo il titolo del cartellone di appuntamenti promossi dal Comune di Empoli e dal Comitato Amici del teatro il Ferruccio presieduto da Alessandro Torcini, la prima data da segnare in agenda è il 10 dicembre 2022: alle ore 10.30 appuntamento nell'auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti per la presentazione del plastico ai soci della Libreria Rinascita, promotrice della tappa.

Il 12 dicembre alle 21 a ospitare l'affascinante riproduzione, realizzata dal geometra Valter Sambi in scala 1:200 secondo i concept di progetto ideato dall'architetto Luca Ruzza dello studio Openlab company di concerto con l'ufficio tecnico, in linea con il progetto di fattibilità approvato nel marzo 2022, sarà "Serata d'impresa" a cura di Confesercenti, al Palazzo delle Esposizioni.

Alle 18 del 16 dicembre, appuntamento a L'Art de la danse in via Verdi 36 con l'evento "Un teatro per la danza... Aspettando il nuovo teatro" a cura dell'associazione Harmonia, mentre il giorno successivo saranno due le iniziative: alle 10.30 è prevista una presentazione nella sala delle adunanze della Misericordia in via Cavour 34-35 durante la conferenza organizzata dalla Società Storica Empolese "Dal Teatro Salvini al nuovo teatro comunale il Ferruccio", alle 21 appuntamento al Giallo Mare Minimal Teatro di via Veronese 10 dove sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale "Il meraviglioso mondo di Alice", progetto teatrale del Centro diurno dell'Asl Toscana centro dipartimento Salute mentale. Tutto per la regia di Giallo Mare Minimal Teatro. Nel mese di dicembre il tour si concluderà al Palazzo delle Esposizioni di piazza Guerra, il 22 alle 21, in occasione di "Christmas is CAMing" a cura del CAM - Centro Attività Musicale di Empoli, per poi riprendere il 1 gennaio 2023, sempre al Palazzo delle Esposizioni: l'occasione sarà il Galà lirico di Capodanno, con inizio alle 17, organizzato da Il Contrappunto e dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

Il progetto del teatro Il Ferruccio

Continua il progetto Adotta una zolla

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa