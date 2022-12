Rubati 38 bancali di pelle lavorata a Ponte a Egola, una denuncia

I carabinieri di San Miniato hanno denunciato in stato di libertà una persona per appropriazione indebita. L’attività d’indagine è stata originata da una denuncia presentata da un commerciante di pellame della zona del cuoio, il quale, in una mattina di fine novembre, ha riscontrato che 38 pancali di pellame lavorato erano stati sottratti dal capannone dove li aveva messi in deposito.

Le indagini condotte dai militari hanno permesso, dapprima di rintracciare la preziosa merce e, successivamente, di procedere alla denuncia in stato di libertà. Il pellame è stato restituito.