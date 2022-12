Tariffa corrispettiva Vinci, due infopoint straordinari

Dal 1° gennaio 2023 la Tari diventa tariffa corrispettiva, ovvero si calcola lo smaltimento di rifiuto in base a quanto una famiglia ricicla e alla quantità e alla qualità della differenziazione, non solo sull'ampiezza della casa. Per chi ha necessità di informazioni e spiegazioni è stato attivato un ufficio straordinario infopoint, che si trova in via Montalbano 6 a Vinci: l'ufficio è aperto fino al 10 dicembre, dal 12 dicembre al 17 dicembre e dal 9 gennaio al 14 gennaio. Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

E' attivo anche l'infopoint in via provinciale di Mercatale: l'apertura è il martedì, giovedì e sabato con orario 7.30-13.30.

“E' importante spiegare con chiarezza ai cittadini cosa cambierà con la tariffa corrispettiva – ha detto l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Vinci Paolo Frese - una misura che dovrebbe portare più equità e più sostenibilità: verrà data più importanza ai comportamenti virtuosi nella differenziazione della raccolta rifiuti. L'infopoint è uno strumento per rispondere a domande e dubbi. Il mio appello ai cittadini è: non abbiate paura di chiedere”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa