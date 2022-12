A Patti esame da grande per l'Use Rosa Scotti

E’ il primo, vero scontro diretto d’alta classifica per l’Use Rosa Scotti. Giovedì alle 15.30 sul campo di Patti (arbitri Bernardo di Roma e Maino di Milano), la squadra di coach Alessio Cioni recupera la partita rinviata per gli impegni in Nazionale di Cvijanovic e Stoichkova e basta guardare la classifica per capire che non si tratta di una gara come le altre. Entrambe sono infatti al vertice e del resto la squadra siciliana, non a caso, è considerata una delle più forti ed attrezzate del girone. “Giochiamo contro la formazione sulla carta più forte del campionato – attacca coach Alessio Cioni – comunque la squadra col potenziale offensivo più importante che, non a caso, sta vincendo sempre con margini ampi. Per noi sarà una gara difficilissima, un bel banco di prova nel quale partiamo anche sfavorite dal pronostico. Però vogliamo giocarcela e misurarci ad un livello così alto e sono curioso di vedere a che punto siamo. Se a questa trasferta aggiungiamo anche quella di domenica ad Ancona, posso dire che, alla fine di questo mini-ciclo, sapremo qualcosa di più su chi siamo”.

Partita nella partita per Giulia Patanè, la lunga catanese che torna nella sua Sicilia. “Stiamo bene come si è visto domenica – spiega – e lavoriamo al massimo durante la settimana. Vogliamo continuare nella nostra crescita e la sfida di Patti sarà per questo molto importante. Ci arriviamo col morale alto e sappiamo che ci aspetta una gara molto difficile. Per me tornare nella mia Sicilia è sempre un piacere ed anche stavolta sarà così. Sono punti importanti, forse i più importanti del girone e ci teniamo a fare bene.

La gara sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della società siciliana.