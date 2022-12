Alberi alla scuola primaria di Staffoli per ricordare Stefano Masi

“Radici per terra e testa verso il cielo”. Era proprio così Stefano Masi, ragazzo staffolese precocemente scomparso il 20 gennaio 2021: ben radicato nella propria comunità, dove è stato anche volontario in alcune associazioni, e al contempo sognatore, sempre pronto a proporre nuove idee e progetti per valorizzare il suo paese.

I suoi amici di sempre e Staffoli tutta lo ricorderanno sabato con l’inaugurazione della piantumazione di quattro alberi nel giardino della Scuola Primaria Torello della Maggiore. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al gruppo “Amici di Stefano Masi” che, in collaborazione con l’Avis e la Pro Loco di Staffoli, nel mese di settembre avevano organizzato un apericena per la raccolta di fondi destinati a questo progetto.

Durante la mattinata sarà scoperta una targa commemorativa e si potrà assistere ad alcuni canti proposti dai bambini della scuola, che ringrazieranno gli amici di Stefano per questo dono dal forte valore ambientale e affettivo.

L’invito è quindi per Sabato 10 dicembre, alle ore 10, presso il giardino della Scuola Primaria Torello della Maggiore di Staffoli, in piazza Panattoni.