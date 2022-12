Allagamenti nel Grossetano, autocisterna di gasolio travolta dalla piena

La scena di un'autocisterna carica di gasolio travolta dalla piena del torrente Gretano è emblematica dei danni del maltempo nel Grossetano di quest'oggi. I vigili del fuoco hanno salvato il conducente trainando il mezzo con un cavo d'acciaio mettendolo in sicurezza.

Attraversando un guado sul Gretano una cisterna carica di gasolio è stata travolta dalla piena del torrente: in salvo il conducente, complesso l’intervento dei #vigilidelfuoco per ancorare il mezzo con un cavo d’acciaio e metterlo in sicurezza#maltempo #Grosseto pic.twitter.com/663WfHskkG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 7, 2022

Nel territorio di pianura di Castiglione della Pescaia i fossi sono esondati così come i torrenti. Molte case risultano allagate e in un podere una famiglia è rimasta isolata per i 50 cm di fango che ha bloccato i residenti, rimasti senza corrente elettrica e acqua potabile.

Anche il sito archeologico di Vetulonia, frazione collinare abitata da 400 abitanti, è al momento bloccato per acqua e fango.

"Nel mio comune so che sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate nelle loro auto, mi risulta che i soccorritori siano riusciti ad accompagnare qualcuno a casa con molta difficoltà - riferisce stanotte la sindaca Elena Nappi, che rimane in contatto con la Protezione civile -. Oltre al nubifragio, c'è stata anche grandine che ha lasciato una coltre di 20 centimetri con elementi come chicchi d'uva".

"Ci sono ancora - continua il sindaco Elena Nappi - alcune strade impraticabili per via del fango e dei detriti trasportati dall'acqua e qualche problema di collegamento con Buriano e Vetulonia. Non ci sono ora paesi o case isolate. I problemi rimangono per alcuni poderi isolati sotto Vetulonia, ancora senza luce e senza acqua. Ci sono stati diversi salvataggi di persone rimaste intrappolate nelle auto, ma da questo punto di vista tutto si è concluso per il meglio. Adesso dovremo fare la conta dei danni, che sono ingenti".

Anche un'auto della polizia municipale di Castiglione della Pescaia è rimasta bloccata nel fango. Invece a Gavorrano, nella frazione di Grilli, il torrente Rigo è uscito dal suo alveo.

In alcune strade i veicoli devono procedere lentamente, con molta cautela, a causa della carreggiata alluvionata da terra, fango e detriti. Gli operai sono al lavoro per ripristinare le strade. Le scuole sono rimaste aperte mentre è stato sospeso il servizio di scuolabus dalle frazioni di Vetulonia e Buriano. Interessato dal maltempo, anche se in maniera più marginale, anche il Comune di Gavorrano.