Aspettando il Natale a Castelfranco, un giorno di festa in Viale Italia

Torna la grande festa organizzata dai commercianti dell’associazione Noi di Viale Italia APS.

Domenica 11 dicembre Castelfranco vedrà Viale Italia “inondato” di musica e colori con l’evento “Aspettando il Natale con Noi di Viale Italia” (giunto alla seconda edizione), patrocinato dal Comune di Castelfranco di Sotto.

Dalle 11.00 alle 19.00 saranno tante le iniziative per il divertimento di grandi e piccoli.

Dal mercatino di Natale lungo tutto il Viale, con allestimento di banchi di artigianato e hobbistica, alla banda musicale La Montesina (dalle 15:30) che accompagnerà l’evento con il ritmo e l’animazione delle majorettes in uno spettacolo itinerante. Fino ad arrivare al Villaggio di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnare le loro letterine, fare la foto con Babbo Natale, farsi truccare.

Nei pressi delle strisce pedonali luminose (verso il Bar Caffetteria Princess) ci saranno gli spettacoli teatrali in una postazione fissa a cura della Compagnia del Grimorio (uno programmato alle ore 11:00 e uno alle ore 18:00). La stessa compagnia farà anche un laboratorio circense per i bimbi dalle ore 14:00 circa.

Mentre la scuola di musica Didasko organizza un’esibizione canora dalle ore 15:00 alle 18:30, a chiusura della strada lato Ponte sull’Arno. Saranno inoltre presente uno stand dei laboratori musicali comunali (posizionato nel lato opposto della strada) dove dalla mattina sarà possibile far provare gli strumenti musicali ai bambini, mentre dal pomeriggio (15:30-16:30) inizierà un'esibizione musicale.

Arricchiscono l’iniziativa poi il trenino di Natale che porterà su e giù per il viale i visitatori facendo tappa in piazza Lelio basso dove ci sarà il Villaggio di Babbo Natale con la collaborazione delle scuole elementari e materne di Castelfranco dove i bambini faranno una sorta di mercatino con i loro lavori fatti a scuola.

Per bere e mangiare, oltre al Bar Princess, Bono Gastronomia, Bar Martini e al Forno di Remo aperti, saranno allestiti punti ristoro dalle Contrade del Palio e dall’associazione Assediati (Let's Festival) con bomboloni caldi, crepes, birre e vin brulé.

Saranno presenti molte associazioni con il proprio stand: una vera festa di tutti, dove la comunità avrà modo di ritrovarsi prima delle feste, far compere e scambiarsi gli auguri.

“Tutta l’associazione si è data un gran da fare per far sì che anche quest’anno i castelfranchesi possano vivere il loro paese anche nel mese invernale, dopo la principale festa che si svolge a luglio - ha commentato Claudia Fiumalbi, la nuova presidente dell’associazione- . Abbiamo progetti, nuove idee e collaborazioni per le feste future”. “Il direttivo è stato rinnovato con nuovi componenti e cariche. La “nuova” squadra ce la metterà tutta perché questo gruppo cresca e riesca prima o poi a coinvolgere anche il Centro Storico, visto che già collaboriamo con altre associazioni”.

“Ringraziamo ancora una volta i commercianti di Noi di Viale Italia perché credono veramente in una Castelfranco viva e partecipativa – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo Sviluppo Economico, Ilaria Duranti - . Le feste organizzate sul Viale sono sempre state un successo. L’entusiasmo e la voglia di coinvolgere tutti non è mai mancato e anche questa volta, sono riusciti a collaborare con le diverse realtà presenti sul territorio e con le tante associazioni presenti con l’obiettivo di organizzare una giornata ricca di iniziative ed eventi”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa