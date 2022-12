Bocelli restaura le campane di Lajatico, il racconto di don Michele

Lajatico, piccolo paese della provincia di Pisa, è noto per essere la patria di Andrea Bocelli e il tenore toscano, di fronte ai danni subiti dalle campane della chiesa, è voluto intervenire di persona: "Non è possibile che proprio nel mio paese le campane non suonino". A raccontarlo, in un articolo sul numero di Toscana Oggi di questa settimana, è il parroco di Lajatico, don Michele Meoli: "Finalmente – scrive - le campane torneranno a suonare grazie al contributo e al gesto compiuto dal concittadino Andrea Bocelli e dalla sua famiglia nei confronti della parrocchia di Lajatico".

Nel paese, in provincia di Pisa e in diocesi di Volterra, le campane mancano dall'8 luglio del 2019, a causa di un fulmine che aveva colpito il campanile. «Il mese scorso - racconta ancora don Michele - il sindaco Barbafieri e un amico di Andrea Bocelli mi riferiscono l'intenzione del tenore di voler riparare le campane a proprie spese. Quando una bella notizia ti giunge improvvisa non sai se crederci o no, eppure era vero ed è stata confermata da una mia telefonata con Andrea che, con tono quasi emozionato mi dice: "Non è possibile che proprio nel mio paese le campane non suonino”. I tecnici hanno contattato la ditta che tutt'ora si occupa di sistemare l'impianto perché le campane siano pronte per le festività natalizie".

Il fulmine del 2019 aveva danneggiato gravemente il campanile e la chiesa: "I lajatichini sono stati davvero generosi perché in poco tempo, tra privati, associazioni paesane e alcune attività commerciali, sono stati raccolti oltre ventimila euro di offerte. Oltre al contributo dai fondi 8x1000 alla chiesa cattolica, anche la diocesi di Volterra e la Banca popolare di Lajatico ci hanno sostenuto con il loro contributo. Tuttavia i danni strutturali sono stati così grandi che non è stato possibile riparare l'impianto per le campane".

Una mancanza alla quale Bocelli ha voluto rimediare personalmente: "È un gesto bello – conclude il parroco - da parte di Andrea e della sua famiglia che ci permetterà di risentire il suono vero delle nostre campane, un suono che continuerà a richiamare alla preghiera e a scandire momenti centrali della vita del paese di Lajatico; un richiamo continuo al fatto che Dio c’è, è in mezzo a noi e ci chiama in ogni momento della giornata".

Fonte: Toscana Oggi