Camorra, fermati i vertici del clan Mazzarella: un arresto a Pisa

Anche la polizia ferroviaria di Pisa è stata coinvolta nell'arresto dei vertici del clan Mazzarella di Napoli, egemone in molti quartieri della città e in vari comuni dell'hinterland. L'operazione è stata conseguita dalla squadra mobile di Napoli e i carabinieri del comando provinciale di Napoli. Il fermo di indiziato di delitto è stato disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di Michele Mazzarella, Ciro Mazzarella e Salvatore Barile. Barile e Michele Mazzarella risultano gravemente indiziati anche di estorsione, mentre tutti sono indagati per associazione di tipo mafioso.

Le tre persone fermate - Michele e Ciro Mazzarella, 38 e 51 anni (rispettivamente figli dei fratelli capiclan Vincenzo e Gennaro Mazzarella e quindi cugini) e Salvatore Barile, 38 anni - stavano progettando di scappare all'estero. Da qui il decreto di fermo: sussisteva il pericolo di fuga. Michele, dal ruolo meno importante rispetto agli altri due, è stato fermato a Pisa proprio dalla polfer.