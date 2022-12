Cani antidroga nelle scuole di Montecatini, i risultati dell'operazione

La polizia di Montecatini ha effettuato mirati servizi all’esterno ed all’interno di alcuni Istituti scolastici di Montecatini Terme, con l’ausilio di due unità cinofile di Firenze, due pastori tedeschi di nome Eviva e Fire.

I controlli hanno riguardato anche la stazione ferroviaria di Piazza Italia ed il piazzale antistante, dove arrivano i pullman, negli orari mattutini di maggiore affluenza per i ragazzi che si recano alle scuole.

Le ispezioni effettuate presso gli istituti scolastici hanno riguardato le zone di accesso degli istituti ed i bagni; all’interno di questi, in cavità celate da mattonelle, i due cani hanno fiutato della sostanza stupefacente di tipo marjiuana, sfusa, idonea a preparare diversi “spinelli”ed uno “spinello” già pronto per l’uso.

Il tutto è stato sequestrato.

E’ stato sottoposto a controllo anche uno stabile, ormai in disuso, di Montecatini ove in più occasioni sono stati trovati dagli Agenti del Commissariato giovani intenti a consumare droghe. In particolare, durante un controllo, i poliziotti hanno trovato degli studenti, in orario scolastico, che si erano introdotti abusivamente all’interno dello stabile; uno dei ragazzi, minorenne, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, per uso personale e segnalato alla Prefettura come consumatore.

Durante altro controllo in un istituto scolastico è stato trovato un ragazzo, in possesso di due coltelli, di cui uno di cm. 24, motivo per cui le armi venivano sequestrate ed il ragazzo segnalato alla competente Autorità per il reato di detenzione illecita di armi.

I servizi di controllo disposti dalla Questura di Pistoia, durante tutto l’anno scolastico in stretta sinergia con i Dirigenti Scolastici, proseguiranno anche nelle prossime settimane con lo scopo di disincentivare tali attività illecite.