Carenza di sangue e plasma, Castelfiorentino parla ai giovani: "Andate a donare"

È di estrema attualità la drammatica carenza di sangue e plasma che per molti pazienti garantiscono terapie salvavita, aggravata dal grido di allarme lanciato dalle associazioni di volontariato sulla diminuzione delle donazioni rispetto agli anni precedenti.

Il sindaco Alessio Falorni ha quindi deciso di lanciare un appello a tutti i cittadini e le cittadine di Castelfiorentino a dare il proprio contributo, sottolineando l’importanza della donazione come gesto di solidarietà e generosità e invitandoli a rivolgersi alle Associazioni di Castelfiorentino che da anni svolgono attività di volontariato in questo ambito, in modo da ricevere maggiori informazioni su un gesto che non costa niente ma può rappresentare molto:

AVIS piazza Gramsci, 20 tel. 0571/628032 – cell. 371/3644267 -

Email: castelfiorentino.comunale@avis.it;

FRATRES presso Misericordia via Palestro, 9 tel. 0571/64585 – cell. Paolo Pratelli 351/8140168 – cell. Gabriele Gambelli 348/6028575 –

Email: gruppocastelfiorentino@fratres.eu.

Il sindaco di Castelfiorentino poi si rivolge in particolare ai neodiciottenni, per sensibilizzarli sul tema della donazione, perché con la maggiore età divengano artefici del proprio futuro:

"Fai e fatti un regalo. Conto su di te. Con un piccolo gesto puoi fare molto". Si conclude così la lettera che Falorni ha inviato in questi giorni a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto (o compiranno) nel corso del 2022 il diciottesimo anno di età, un momento importante "in cui si acquisiscono diritti e doveri – scrive il primo cittadino – e in cui si è chiamati a scelte responsabili, libere e autonome", come poter essere di aiuto agli altri con un gesto semplice quale la donazione di sangue o plasma.

"Donare il sangue è un atto prezioso e di grande civiltà – sottolinea il sindaco - non solo per chi lo riceve ma anche per chi lo compie. Il sangue non si fabbrica, il sangue si dona. Il tuo dono può dare la vita a una persona e a te la grande soddisfazione di aver contribuito a salvare quella vita". E poi aggiunge come questo atto sia esente da rischi e permetta anzi di controllare periodicamente la salute del donatore.

Il Centro trasfusionale (presso l’Ospedale Santa Verdiana) è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 11.00.

In concomitanza con le festività del Natale e con l’appello di questi giorni avrà anche un’apertura straordinaria domenica 18 dicembre, sempre dalle ore 7.30 alle ore 11.00. I volontari sono disponibili a fornire anche in questa occasione ogni informazione per far comprendere la sicurezza e la semplicità di un gesto che vale spesso la vita per chi ne beneficia.

Fonte: Comune di Castelfiorentino