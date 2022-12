Ciclostazioni in arrivo a Empoli e Castelfiorentino al servizio degli studenti

Arrivano nella Città Metropolitana di Firenze 7 ciclostazioni. Si troveranno a Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Fucecchio, Pontassieve e Sesto Fiorentino. Ideate a partire dal dibattito legato al Piano Strategico "Rinascimento metropolitano" e nel quadro del Pums-Piano urbano di mobilità sostenibile della Città Metropolitana di Firenze, le ciclostazioni posizionate dalla Metrocittà sono dei veri e propri parcheggi coperti al servizio degli studenti degli istituti superiori del territorio.

La loro installazione rientra in un programma più ampio, che ha visto l'ente cercare di sviluppare e favorire gli spostamenti su due ruote con la realizzazione di chilometri di nuove piste ciclabili. In questo senso, strutture analoghe troveranno locazione anche nei pressi dei nuovi hub di interscambio del trasporto pubblico locale. Il tutto si inserisce all'interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, il documento strategico che ha lo scopo di orientare le politiche di mobilità cittadine per i prossimi anni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze