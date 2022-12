Convegno su Erp, Spinelli: "La politica deve mettere la questione casa al centro"

Sono quasi 50.000 gli alloggi di edilizia popolare in Toscana. Un numero significativo ma non ancora adeguato a fronteggiare il fabbisogno della fasce più deboli, visto che sono 275.000 in Toscana le famiglie con Isee inferiore a 16.500 (soglia di accesso Erp).

E’ a partire da dati come questi che si è sviluppato a Prato, presso il centro d’arte contemporanea Pecci, il convegno dedicato alle politiche abitative a all’edilizia residenziale pubblica.

L’iniziativa ha aperto il percorso di tre appuntamenti dedicati al “Valore sociale della casa” organizzati dall’assessorato regionale alle politiche abitative, insieme ad Anci Toscana, che ha chiamato amministratori, tecnici, esperti e rappresentanti delle realtà degli inquilini a confrontarsi su sfide, modelli e soluzioni che ruotano attorno al tema della condizione abitativa.

“Sin da questa prima riflessione corale – ha evidenziato l’assessora regionale alle politiche della casa Serena Spinelli - è emersa con chiarezza la necessità di rilanciare il tema della casa e metterlo al centro dell'agenda politica nazionale: è infatti una questione che coinvolge ormai larghi strati della popolazione. L’emergenza sta diventando esplosiva per tanti motivi: dal peso dell’inflazione all’aumento esponenziale dei costi delle materie prime, dai costi, sempre altissimi, degli affitti, sino alla crescita dei tassi dei mutui.

Nel nostro percorso siamo partiti con l’edilizia residenziale pubblica perché rappresenta la risposta complessivamente più significativa e la più storicizzata. Ed è emersa con chiarezza la situazione: a fronte di una crisi economica di dimensioni importanti, in cui si moltiplicano i segnali di difficoltà, a partire dall’aumento degli sfratti, servono interventi nazionali per accrescere il patrimonio abitativo. Dal fondo complementare al Pnrr sono arrivate risorse importanti, con 93 milioni disponibili destinati a investimenti di efficientamento energetico, adeguamento antisismico e riqualificazione sul patrimonio esistente, ma non a crearne di nuovo”.

Che fare allora? Nelle sue conclusioni Serena Spinelli ha provato a indicare alcune direzioni di rotta: “Occorre certamente esercitare pressione sul governo per avere i fondi necessari e in maniera continuativa. Negli ultimi anni come Regione abbiamo investito 130 milioni ma adesso sarebbe necessario poter disporre di nuove risorse.

Allo stesso tempo dobbiamo verificare tutte le possibilità di aumentare il patrimonio di alloggi senza consumare nuovo suolo, quindi ricorrendo a immobili inutilizzati e a interventi di rigenerazio e urbana”.

Ma accanto al bisogno di reperire alloggi, l’assessora ha anche insistito sulla necessità che la dimensione dell’abitare sia sempre coniugata a quella della qualità del vivere. “La casa non è semplicemente lo spazio che ci ospita, ma deve essere anche un luogo di relazioni, di inclusione sociale, di connessione con la comunità. Non basta occuparsi solo delle mura, ma anche di come lo spazio fisico si relaziona con quello sociale”.

Il convegno, arricchito da filmati, realizzati da Fondazione Sistema Toscana, con testimonianze di esperienze concrete sul tema, si è concluso a fine mattina passando idealmente il testimone al secondo incontro del ciclo, previsto tra una settimana, martedì 13 dicembre a San Giovanni Valdarno (Ar) presso l’Aula Magna del Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena. In quel caso l’attenzione sarà posta su politiche e iniziative concrete e innovative che possono affiancare l’ERP, per venire incontro alla complessità della domanda di abitazioni.

Il terzo incontro è invece in programma a Livorno mercoledì 14 dicembre presso il salone auditorium "Pamela Ognissanti" e sarà incentrato sulle aree di marginalità e precarietà, dove la domanda alloggiativa si coniuga con bisogni sociali.

Per partecipare a questi convegni , è necessario iscriversi utilizzando questo link: [ https://www.regione.toscana.it/le-politiche-abitative-della-regione-toscana-il-valore-sociale-della-casa | https://www.regione.toscana.it/le-politiche-abitative-della-regione-toscana-il-valore-sociale-della-casa ]