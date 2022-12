Di Vetro, la tradizione di Empoli raccontata al MuVe

Venerdì 9 dicembre 2022, alle 18, nuovo appuntamento con la rassegna "Di Vetro", promossa e ideata dai musei di Empoli in collaborazione con la biblioteca comunale Renato Fucini in occasione dell'Anno internazionale del vetro, il 2022. L'iniziativa, che si terrà al Museo del Vetro al civico 70 di via Ridolfi, luogo dove si respira la storia del vetro empolese intrisa di comunità, produzione e arte, vuole essere anche un omaggio a una delle produzioni caratteristiche della tradizione produttiva della città, attraverso pagine custodi di aneddoti, testimonianze e storie di vita.

Tre in tutto le tappe in cartellone, con altrettanti libri e altrettanti autori che, in modo diretto o indiretto, hanno dato voce alla lavorazione del vetro a trecentosessanta gradi e sostanzialmente alla città. La prima tappa di questo percorso ha visto al centro "I ragazzi della C.E.V. Storia di una cooperativa", di Olinto Gelli, presentato venerdì 18 novembre. Questa volta, l'attenzione del pubblico sarà tutta per "L'ampolla di vetro", scritto da Beatrice da Vela: l'autrice dialogherà con Elisabetta Bacchereti. Docente di Latino e materie letterarie al liceo Carlo Livi di Prato, da Vela è fra l'altro autrice di racconti e romanzi storici.

Il libro che sarà presentato al Museo del Vetro racconta come, mentre in Italia si avvicina l’ombra lugubre della Grande Guerra, in Valdelsa, terra del vetro verde nel cuore della campagna toscana, si intrecciano le vite di quattro giovani che il destino deciderà di unire. Nanni, sua moglie Verdiana, Felice e Anita. Intorno a loro si sviluppano la quotidianità, le delusioni, gli amori e i misteri di due comunità, quella di Certaldo e quella di Castelfiorentino.

La rassegna si concluderà quindi nel mese di gennaio 2023: il 27 gennaio alle 18 è in programma la presentazione de "La non protagonista" - Un'idea di Empoli sul finire del '900. La città trasfigurata nel romanzo - di David Parri. A dialogare con lui, sarà la direttrice dei Musei di Empoli, Cristina Gelli.

Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 76714.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa