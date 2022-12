Donna, Vita, Libertà: la Toscana in piazza per le donne iraniane

Non una settimana di eventi, ma un impegno permanente a favore dei diritti e dei talenti delle donne, in una sfida decisiva per l’intera società. Questo intende essere la Toscana delle Donne, progetto che ora incrocia il suo percorso con la Giornata mondiale dei diritti umani.

Ogni 10 dicembre si ricorda un momento storico, l’approvazione della Dichiarazione Universale da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma per la Toscana delle Donne questa volta non sarà solo un giorno di commemorazione.

Sarà l’occasione per scendere in piazza ed esprimere il sostegno alla lotta delle donne iraniane, in prima fila per una battaglia che in realtà è di tutte e di tutti.

Appuntamento il 10 dicembre (ore 12.30), in piazza del Duomo, sotto il palazzo della Presidenza della Regione Toscana. Assieme alla donne dell’Iran, con le loro stesse parole: Donna, Vita, Libertà.

