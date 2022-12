"Voglio 150mila euro in bitcoin o brucio i vostri vigneti": scoperto estorsore

"Pagate 150mila euro o do fuoco ai vostri vigneti". Una notissima azienda vinicola di Bolgheri poteva rimanere vittima di estorsione, se non fosse per il pronto intervento dei carabinieri che hanno permesso l'arresto di un 47enne di Trieste. A fine marzo 2022 le e-mail criptate ricevute dall'azienda, dove si intimava di versare 150mila euro in bitcoin in pochi giorni per salvare la produzione vinicola da un incendio.

I carabinieri hanno ricostruito tutta l'attività di preparazione e di 'attacco' del 47enne, dalle email criptate, alle connessioni anonime tramite vpn, alle ricerche sul web di informazioni sull'azienda e su come attuare la minaccia in caso di mancato pagamento, che avrebbe dovuto avvenire attraverso l'acquisto di bitcoin tramite una specifica stringa alfanumerica. Anche per prendere contatto con l'azienda, il 47enne avrebbe utilizzato una vpn per mantenere l'anonimato. E durante le indagini la scoperta che il 47enne stesse allargando il raggio di azione anche all'estero, utilizzando le stesse modalità.

In una perquisizione gli sono stati sequestrati smartphone e computer, quindi sono state tracciate le navigazioni su Internet che hanno evidenziato i riscontri investigativi con cui la procura labronica ha chiesto al gip l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura gli è stata notificata nel carcere di Padova dove il 47enne sta scontando una condanna per altra causa.