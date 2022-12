FdI: "Raffica di cancellazioni nei treni per un investimento, silenzio imbarazzante di Baccelli"

Un martedi nero, anzi nerissimo, il 6 dicembre, per i pendolari delle linee Firenze-Empoli-Pisa e Firenze-Siena. Perchè all'interno di una giornata fortemente critica per il trasporto regionale, a causa di un investimento tra Navacchio e Pisa, con le (ovvie) conseguenti ripercussioni, quello che non è tollerabile è la (cattiva) gestione del problema.

Una raffica di cancellazioni e ritardi, materiale viaggiante utilizzato di piccole dimensioni (i treni Rock) ma, soprattutto, informazioni assenti o errate o inadeguate e pressochè totale assenza di servizi sostitutivi. Perchè è questo che fa imbufalire i pendolari, ancor più dei problemi; la totale incapacità di gestire le criticità e la inesattezza o assenza di informazioni.

Tutto questo scempio continua nell'imbarazzante silenzio dell'assessore regionale Baccelli, che evidentemente non sa più che pesci prendere.

Sarebbe opportuno che l'assessore, anzichè muoversi con l'autista, facesse il pendolare su queste linee per qualche settimana. Probabilmente avrebbe maggiore cognizione dello stato reale del trasporto ferroviario regionale e di cosa va fatto per porvi rimedio.

Federico Pavese, portavoce Fratelli d'Italia Empolese

Giampaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fratelli d'italia