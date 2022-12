Fucecchio, la consigliera Antonella Gorgerino nel Comitato direttivo di Avviso Pubblico

Più di 500 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, di cui 52 in Toscana. Si tratta di Avviso Pubblico, l’associazione di “Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” fondata nel 1996, di cui la consigliera del Comune di Fucecchio Antonella Gorgerino è entrata a far parte come membro del Comitato direttivo.

La nomina è avvenuta giovedì 1° dicembre in occasione dell’assemblea nazionale che si è tenuta a Bologna, nella sede della Regione Emilia Romagna. Dopo la presentazione delle linee strategiche, l’approvazione del nuovo statuto e l'approvazione del bilancio, sono state infatti elette le nuove cariche sociali. Insieme alla consigliera fucecchiese sono stati eletti altri due amministratori toscani: Andrea Biondi, sindaco del Comune di Gavorrano, e Matteo Cecchelli, assessore del Comune di San Giuliano Terme.

“Avviso Pubblico rappresenta una lunga e bella storia di impegno delle amministrazioni per diffondere la cultura della legalità e sono onorata di essere stata scelta come membro del Consiglio direttivo – spiega Antonella Gorgerino -. Come Comune di Fucecchio proseguiremo il nostro impegno soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, promuovendo la cittadinanza responsabile e proponendo azioni concrete per il contrasto ai fenomeni mafiosi come la regolamentazione del gioco d’azzardo, i bandi per le iniziative sul territorio e gli itinerari didattici per la legalità. Mi adopererò affinché la collaborazione con Avviso Pubblico possa essere utile a Fucecchio e a tutti i comuni interessati”.

Negli ultimi tre anni l’associazione ha visto un incremento del 20% di adesione di Enti soci, oggi arrivati a 522, ai quali si aggiungono 8 coordinamenti regionali e 24 provinciali, una serie di pubblicazioni e giornate formative, 3 appelli e 2 campagne di raccolte fondi. Sono stati inoltre attivati il nuovo sito internet (https://www.avvisopubblico.it/home/) e il fondo “Buona Politica e Legalità”.

