Durante i festeggiamenti del Marocco ruba monopattino a un 13enne, denunciato

Decine i cittadini marocchini che si sono riversati, nella serata di ieri tra le strade e le piazze fiorentine, cantando e sventolando bandiere, per festeggiare la vittoria della squadra di calcio del Marocco ai mondiali in Qatar, ma le intenzioni del 26enne tunisino denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato ai danni di un minore, non erano evidentemente solo quelle di divertirsi.

Mentre si trovava in mezzo alla folla in Piazza Duomo, un ragazzo di origini straniere di appena 13 anni è stato avvicinato dall’uomo che, approfittando di un momento di distrazione, con un gesto repentino lo ha derubato del proprio monopattino elettrico per poi darsi alla fuga tra le vie del centro. Firenz

Il 13enne però non si è perso d’animo ed ha subito allertato una volante della Questura di Firenze che si trovava nei pressi della Piazza, fornendo agli agenti una dettagliata descrizione del malfattore, i quali di conseguenza hanno dato il via alla ricerche.

Pochi minuti dopo l’inizio delle perlustrazioni, percorrendo la vie intorno alla Stazione Santa Maria Novella, l’attenzione dei poliziotti è stata richiamata da un uomo che chiedeva aiuto in quanto asseriva di aver appena bloccato un ragazzo a bordo di un monopattino presumibilmente autore di un furto.

L’uomo in questione era il padre della vittima, che messo al corrente dei fatti si era subito attivato

per aiutare il figlio e che una volta arrivato alla Stazione nell’intento di raggiungerlo, si era casualmente imbattuto nel cittadino straniero, riconoscendolo inconfutabilmente per via di alcuni particolari del mezzo di trasporto del 13enne.

Il 26enne tunisino è stato sottoposto a fermo per identificazione dagli agenti che, dopo gli opportuni accertamenti, lo hanno denunciato per furto aggravato.