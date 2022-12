Abc, i risultati del weekend del vivaio gialloblu

Under 17 Eccellenza

Firenze amara per i ragazzi di Paolo Betti che sul parquet del Firenze Basketball Academy si arrendono 73-61 al termine di una gara fatta di break e contro break fino al quarto periodo, quando i locali piazzano l’allungo decisivo. Avvio tutto in salita per i gialloblu che, privi di Viviani e Marchetti, accusano subito la verve fiorentina chiudendo la prima frazione a -10 (25-15). La reazione castellana arriva però nel secondo periodo, quando un parziale di 11-24 permette all’Abc di mettere la testa avanti al riposo lungo (36-39). Al rientro si procede sul botta e risposta ma Firenze non molla e si riporta in controllo nella terza frazione (50-47 al 30′), preludio alla fuga che nell’ultimo quarto indirizza definitivamente la sfida.

FIRENZE BASKETBALL ACADEMY – ABC CASTELFIORENTINO 73-61

Tabellino: Rosi 4, Lilli 3, Ticciati 6, Raggini 11, Bartolini 7, Damiani 12, Filomeno 7, Vallerani 4, Merlini 7, Bici ne, Bartolini, Viviani ne, Leti. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 25-15, 11-24, 14-8, 22-12

E a distanza di tre giorni dal ko contro Firenze, arriva un'altra sconfitta nell'infrasettimanale, stavolta interna: 70-76 il finale al PalaBetti per mano del Pistoia Basket 2000 nello scontro diretto valido per la terza posizione. Un risultato figlio di una gara che, dopo i primi due quarti fatti di break e contro break, scivola via sul punto a punto fino agli ultimi giri di lancette, quando gli ospiti sono più precisi in fase offensiva ipotecando la sfida. Sponda Abc da segnalare l’assenza per infortunio al tendine della mano di Daniele Viviani, che nei prossimi giorni si sottoporrà agli accertamenti del caso (ti aspettiamo presto Dani). Ottimo l’approccio dei gialloblu che provano ad indirizzare subito il match toccando il +9 al 10′ (25-16). Nella seconda frazione arriva però l’immediata reazione degli ospiti che girano l’inerzia e tornano a -3 al riposo lungo (43-40). Al rientro dagli spogliatoi si riparte sul filo dell’equilibrio: un botta e risposta che vale il 60-58 alla terza sirena. Tutto si decide dunque nella quarta frazione, quando Pistoia mette la testa avanti per poi gestire il vantaggio negli ultimissimi giri di lancette.

Prossimo impegno sabato alle ore 19 sul parquet dello Spezia Basket Club.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000 70-76

Tabellino: Rosi 18, Ticciati 14, Bici ne, Merlini 2, Marchetti 2, Lilli 10, Damiani 2, Leti 2, Vallerani 4, Raggini 3, Filomeno 13, Borghesi ne. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 25-16, 18-24, 17-18, 10-18

Under 15 Eccellenza

Dopo essere inciampati contro il Cus Firenze, tornano subito alla vittoria i ragazzi di Alessandro Mostardi che portano a casa il match contro il Don Bosco Livorno chiudendo sul 62-58. Dopo un avvio gialloblu davvero ottimo, tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva (8-28 al 10′), nella seconda frazione gli ospiti iniziano a ricucire girando l’inerzia, così all’intervallo il tabellone segna 36-25. La rimonta labronica prosegue al rientro dagli spogliatoi fino a concretizzarsi al 30′, quando il Don Bosco impatta a quota 50. Tutto si decide dunque in un’entusiasmante quarta frazione e, quando la palla inizia a scottare, la truppa castellana è brava a tenere alte testa e concentrazione tingendo la volata di gialloblu.

Prossimo impegno giovedì alle ore 11.30 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

ABC CASTELFIORENTINO – PALL. DON BOSCO 62-58

Tabellino: Borghesi 28, Zecchi 17, Agbegninou 3, Baldi 2, Ciulli 4, Bufalini 2, Matteini 4, Poggesi 2, Garbetti, Bonora, Bini ne, Crisafi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 28-8, 8-17, 14-25, 12-8

Under 14 Elite

Terzo acuto consecutivo per i ragazzi di Alessandro Mostardi che battono a domicilio l’Etrusca San Miniato con un perentorio 38-97. Gara senza storia e subito indirizzata dalla truppa castellana che chiude il primo quarto sul 6-26 per poi mettere l’ipoteca sul match già all’intervallo, quando il tabellone segna 16-47. Nella seconda parte, nonostante l’ampio divario, i gialloblu mantengono alta l’intensità, andando peraltro tutti a segno, così i due punti prendono la via di Castelfiorentino.

Prossimo impegno domenica alle ore 10.30 sul parquet di Poggibonsi.

ETRUSCA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 38-97

Tabellino: Matteini 13, Fedeli 13, Poggesi 14, Rosi 6, Costantini 13, Meta 8, Di Vilio 4, Matteuzzi 6, Simoncini 6, Lauretti 6, Antoni 4, Ippolito 4. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 6-26, 10-21, 9-29, 13-21

Under 13 Silver

Cade nello scontro al vertice l’imbattibilità dei ragazzi di Giovanni Corbinelli che al PalaBetti si arrendono in volata all’Etrusca San Miniato: 51-52 il finale del big match. Come fotografa il punteggio, ne emerge una gara combattuta per tutti i quaranta minuti, con strappi minimi ora da una parte ora dall’altra. Grande equilibrio in campo fin dalla palla a due, con gli ospiti che chiudono la prima frazione sul +2 (12-14) e mantengono la testa avanti al riposo lungo (20-24). Al rientro dagli spogliatoi i gialloblu restano aggrappati e, dopo il passaggio al 30′ sul 36-42, colmano il divario arrivando a giocarsi il tutto per tutto in volata.

Prossimo impegno lunedì alle 19.45 sul campo del Gmv Ghezzano.

ABC CASTELFIORENTINO – ETRUSCA BASKET 51-52

Sono scesi in campo: Rivola, Anton, Giovannoni, Ricci, Pirrone, Arnoldi, Pagliai, Bufalini, Pannocchi, Barnini, Capuana, Di Vilio. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 12-14, 8-10, 16-18, 15-10

Under 19 Femminile

Terzo squillo consecutivo per le ragazze di Mario Ferradini che chiudono agilmente la pratica B.F. Livorno imponendosi al domicilio labronico con un perentorio 20-85. Come si evince dal punteggio finale, gara senza storia per tutti i quaranta minuti, con le gialloblu che, grazie ad un’ottima difesa, scappano nel primo quarto toccando il 4-30 dopo appena dieci minuti. Così, sul 10-43 che manda le squadre al riposo lungo, partono anche i titoli di coda, con la seconda parte che serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno lunedì alle ore 21 sul parquet di Porcari.

B.F. LIVORNO – BASKET CASTELFIORENTINO 20-85

Tabellino: Bertaccini E. 21, Casini 4, Ancillotti 11, Chelini 8, Bertaccini M. 21, Ugolini 2, L’Ala 8, Costa 6, Sanesi 4. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 4-30, 6-13, 6-26, 4-16

Minibasket

Soltanto gli Scoiattoli in campo nel weekend del Minibasket Abc, che conquistano una grande vittoria casalinga ai danni del Teamnova Lastra a Signa: quattro tempini vinti e due persi il conteggio finale del match. Rinviata, invece, la gara degli Esordienti in programma a Siena sponda Costone.

Nel prossimo weekend si partirà proprio dagli Esordienti, in campo sabato alle ore 15 al PalaBetti contro Virtus Siena, mentre domenica toccherà agli Scoiattoli e agli Aquilotti, impegnati rispettivamente alle ore 9 al PalaBetti contro San Casciano e alle 18 a Fucecchio contro la Folgore.