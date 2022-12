Luci natalizie in giardino: come progettare e organizzare l’illuminazione

Gli spazi esterni conferiscono alle abitazioni un valore nettamente superiore sia dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda il benessere personale. Tutti sappiamo che questi spazi, oltre a far aumentare il prezzo dell'immobile, possono essere sfruttati in mille modi diversi. Non solo d'estate o in primavera, quando c'è bel tempo, ma anche in inverno. Il Natale, allora, diventa l'occasione perfetta per arredare il giardino con un pizzico di spirito in stile Santa Claus, ricorrendo alle luci natalizie e a tutto ciò che ci suggerisce l’occasione.

Studio preliminare della struttura e fase di progetto

Il primo passo per progettare e realizzare l'illuminazione di un giardino è un'attenta analisi dello spazio di cui disponiamo. Le dimensioni, la forma e le caratteristiche del giardino influenzeranno la scelta delle luci, quindi è fondamentale fare una valutazione accurata prima di procedere all'acquisto e alla loro installazione. Inoltre, può essere utile buttare giù uno schizzo su carta che mostri la posizione di ogni elemento, per capire meglio la sua collocazione. In ogni caso, non bisogna mai perdere di vista la bolletta, soprattutto di questi tempi. Qui si consiglia di scoprire qual è la tariffa luce più conveniente per le proprie esigenze, studiando le offerte dei fornitori e cercando di scegliere la migliore che ci consenta di avere decorazioni e luci in grande stile senza pagare un prezzo troppo alto in bolletta.

La scelta delle luci è molto importante e deve rispettare requisiti ben definiti, in quanto esse devono essere impermeabili per resistere alla pioggia e all'umidità. Sul mercato sono disponibili diversi tipi di lampade: a LED, i faretti, i fili luminosi e tante altre. È inoltre possibile scegliere il colore o gli effetti (strobo, dissolvenza, ecc.) per creare uno stile unico e personale.

Spazi ed elementi da illuminare

Una volta completato lo studio preliminare e dopo aver ottenuto tutte le informazioni necessarie, si può iniziare a pensare alla realizzazione del progetto.

È consigliabile posizionare in modo strategico le luci, così che possano illuminare determinati spazi ed elementi. Per fare qualche esempio, di solito si scelgono i lampioncini per illuminare il vialetto, mentre i faretti sono un'ottima scelta per evidenziare le zone calpestabili (anche per una questione di sicurezza). Rispetto alla classica illuminazione da giardino, le luci natalizie dovrebbero assicurare un effetto più scenografico del solito, senza esagerare. Devono creare suggestione, ricorrendo a giochi di luce belli e caldi ma sempre tenui e soffusi. Ovviamente, laddove richiesto per una questione di praticità e sicurezza, le luci più forti sono la scelta più giusta. Per esempio, conviene illuminare cancelli, vialetti e porte in modo chiaro per rendere ogni elemento visibile e raggiungibile.

Idee per le luci natalizie

Ci sono diverse idee che possono essere riprodotte per creare un'atmosfera natalizia con un tocco scenografico. Per vivere la magia del Natale non serve molto: basta scegliere delle luci fatate da appendere lungo gli alberi o in prossimità dei cespugli, o le lanterne posizionate lungo il vialetto e le zone calpestabili. Chi ama la tecnologia potrebbe sfruttare i proiettori di luci natalizie, che hanno un costo esiguo e garantiscono un effetto scenografico notevole. Un'altra idea è quella di sostituire la solita ghirlanda per la porta con una ghirlanda illuminata.

Inoltre, il giardino può essere arricchito con diverse decorazioni come fiocchi di neve, angeli, stelle e altri accessori, il tutto animato dal potere delle luci natalizie. Le luminarie, comunque, dovrebbero rivestire il ruolo più importante quando si arreda il giardino in chiave natalizia. È possibile anche utilizzarle per creare dei contorni visibili, sistemandole lungo il telaio e le ruote di una bicicletta, per ottenere un effetto unico.