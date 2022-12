Mercatini e donazione di sangue, il Natale è solidarietà in memoria di Riccardo e Alessio

"Un altro anno è passato, sono passati sedici lunghi e tristi anni, il ricordo vivo di Riccardo e Alessio è nel sorriso di molti bambini" dicono dall'associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, annunciando le iniziative di questo dicembre 2022 a Gambassi Terme e Castelfiorentino.

Il 15 dicembre alle ore 21.30 sarà celebrata la Santa Messa in memoria a Gambassi Terme, nella Chiesa di Varna, il piccolo paesino originario di Riccardo.

Nell'ottica della beneficenza, l'associazione ha organizzato per giovedì 8 dicembre, dalle 17 nella sede di via Grieco n.18 a Casenuove di Gambassi Terme, un mercatino con idee regalo solidali. Gli appuntamenti successivi con il mercatino saranno sabato 10 e sabato 17 dicembre in Corso Matteotti nel centro di Castelfiorentino, dove si potranno trovare oggetti di artigianato "realizzati con il cuore" e il calendario 2023 "Riccardo e Alessio, un ricordo indelebile nel segno di una Nazionale rimasta un sogno".

Domenica 18 dicembre appuntamento con la donazione straordinaria di sangue dedicata a Riccardo Neri, dalle 7.30 senza obbligo di prenotazione con Avis Castelfiorentino al Centro Trasfusionale dell'ex ospedale Santa Verdiana. "Aiuta l'associazione a colorare di solidarietà questo Natale 2022!" www.riccardoealessio.it