Movimento Shalom, una giornata di eventi sul tema 'Rompiamo il silenzio sui cristiani perseguitati nel mondo'

Il prossimo 8 dicembre si terrà a San Miniato una giornata di sensibilizzazione sul tema 'Rompiamo il silenzio sui cristiani perseguitati nel mondo'. Nell'ambito del 48esimo anniversario della fondazione del movimento Shalom, è stata organizzata una intera giornata di approfondimento sul tema dei cristiani perseguitati nel mondo. All'evento sarà presente il cardinale Beniamino Stella.

Sono previste una mostra, musica, un corteo per il centro della città, la Santa Messa dell'Immacolata, il pranzo sociale allo chalet Shalom, e i messaggi di pace dei giovani di Shalom, infine l'accensione dell'albero di Natale per la Pace e la Fraternità in piazza San Domenico.

Questo il programma completo: