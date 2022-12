Muore due anni dopo il parto d'urgenza: eseguita l'autopsia. Si indaga su responsabilità mediche

La piccola Caterina è morta giovedì scorso all'ospedale Meyer, dove era ricoverata da una settimana. Era nata con gravi problemi neurologici il 7 luglio 2020, dopo che la madre fu colpita da infarto all'ottavo mese di gravidanza. Nel pomeriggio si è tenuta a Siena l'autopsia sul corpo della piccola, necessaria per stabilire se ci sia un nesso tra il parto e la morte. Il medico legale Marco Di Paolo si è preso 60 giorni di tempo per i risultati.

Il padre della piccola, Gabriele Succi, ha fatto un duro sfogo sui social. Le indagini sono chiamate a stabilire eventuali responsabilità mediche per la morte della bambina. La procura di Arezzo ha indagato tre medici per omicidio colposo mentre un quarto sanitario è uscito dall'inchiesta. Restano sempre quattro i medici indagati per lesioni gravi relativamente alla madre.

La camera ardente era già allestita ad Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino. I funerali si svolgeranno venerdì prossimo alle ore 15 presso la Chiesa di Alberoro.