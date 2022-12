Il Natale raccontato nei dipinti degli Uffizi, percorso tra 5 opere

"La storia più bella" - Il racconto del Natale nei dipinti degli Uffizi” sarà l’evento delle festività dedicato ai bambini che vogliono scoprire le Gallerie.

Il percorso li porterà alla scoperta di cinque opere (L’Annunciazione di Simone Martini, l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano, l’Adorazione dei pastori (Trittico Portinari) di Hugo van der Goes, l’Adorazione dei Magi di Domenico Ghirlandaio e l’Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci) con soggetto la natività. Verrà svelata l’ispirazione dietro ad ognuna e la bellezza nella diversità di rappresentazione di ogni artista.

A disposizione per tutte le curiosità vi sarà personale di sala appositamente dedicato e riconoscibile dalla spilla “Uffizi Kids”; inoltre sul sito uffizi.it si potranno scaricare contenuti di approfondimento anche in inglese, spagnolo e francese.

Non solo. Ci saranno attività per famiglie e bambini anche alla Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti: nel corso di tre giornate (11, 17 e 18 dicembre) ai più piccoli verranno svelati i giochi dei bambini del passato e verrà insegnato come costruire e decorare il famoso “Ceppo” di Natale della tradizione fiorentina, simile all’albero di Natale che conosciamo oggi. Non mancheranno piccoli doni per ciascuno.

Gli incontri, su prenotazione, sono rivolti a bambini e ragazzi da 5 a 12 anni (salvo dove diversamente indicato) accompagnati dai genitori.

Prevedono una visita guidata di circa un’ora e mezza.

Le prenotazioni dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: ga-uff.scuolagiovani@cultura.gov.it.

Calendario degli incontri:

Domenica 11 dicembre, ore 16.00

Sabato 17 dicembre, ore 14.30

Domenica 18 dicembre, ore 11 e ore 14.30

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa