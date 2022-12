Natale sotto l'Albero della Misericordia, tanti eventi a San Miniato Basso

Con l’anno 2022 siamo giunti alla 9° edizione dell'evento Natale sotto l'Albero della Misericordia che si svolgerà presso gli spazi adiacenti la Misericordia di San Miniato Basso in piazza Cuoco dalle 14.30 alle 19.30.

Breve descrizione della serata:

- Decorazione dell'Albero di Natale della Misericordia con i classici addobbi (quest'anno in pasta di sale) consegnati alle scuole e che i Volontari dei Vigili del Fuoco appenderanno insieme ai bambini

- Lettura di favole natalizie

- Il Rigiocattolo, per il quale ci sarà lo scambio equo solidale di giochi.

- Scatole Solidali, in collaborazione con la Caritas allestiremo un punto di raccolta, dove chi lo desidera, potrà portare una "cosa calda", una "cosa dolce", un "passatempo" o un "biglietto gentile" per andare a comporre delle scatole, che verranno regalate per Natale alle famiglie bisognose.

- Concerto di Natale alle ore 14.30 . Si esibiranno i Classic Pop diretti da Rita Lazzeri.

- Animazione per bambini con trucca-bimbi, baby dance e tante altre attività divertenti

- Laboratori creativi in collaborazione con "Sara Lazzeri educatrice" e "Fuoriclasse didattica e gioco" aperti a bambini e genitori

- La mitica casetta di Babbo Natale, con la slitta ed il trenino dove farsi una foto con Babbo Natale

- Lo spazio dedicato alle letterine per Babbo Natale

- "Natale in un click" Concorso fotografico aperto ai ragazzi delle scuole primarie di secondo grado e secondarie, invitati ad immortalare lo spirito solidale nel periodo natalizio.

- Una piccola esposizione di alberi di Natale e presepe artistico artigianale realizzato da Matteo Innocenti

- Un piccolo mercatino e uno spazio gioco per i bambini

- Punto ristoro aperto per tutto il pomeriggio